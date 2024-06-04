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СМИ: Саммит мира может договориться о дальнейшем "привлечении представителей РФ"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 4 июня 2024, 19:37
СМИ: Саммит мира может договориться о дальнейшем привлечении представителей РФ
Российский флаг в Берлине. Иллюстративное фото - Getty Images

Проект решения Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня, содержит упоминание о дальнейшем привлечении представителей России для переговоров по украинской "формуле мира".

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на проект в своем распоряжении, пишет "Европейская правда"

Детали: Как следует из документа, мирная конференция в Швейцарии будет сосредоточена на трех пунктах "формулы мира" – ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращения похищенных детей.

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Среди прочего, документ будет призывать обезопасить ядерные объекты и объявить "неприемлемой" любую угрозу применения ядерного оружия. Конференция призовет к свободному судоходству в Черном и Азовском морях для экспорта украинского продовольствия, а также освобождение всех пленных, включая депортированных и незаконно перемещенных детей.

"Мы, таким образом, согласились осуществить конкретные шаги, которые могут служить мерами укрепления доверия в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей Российской Федерации", – говорится в документе.

Проект решений саммита еще может измениться, напоминает Bloomberg.

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Как известно, Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, - "откровенно враждебной".

В то же время президент Владимир Зеленский не исключал, что саммит в июне заложит основу для дальнейшего привлечения представителей России к переговорам – но на основе украинской "формулы мира" (которую Москва также не признает).

Темы: СМИ
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