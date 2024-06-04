В Харьковской области на российской мине подорвалась женщина

В Харьковской области женщина получила повреждение стопы, наступив на российскую мину.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "4 июня в с. Каменка Изюмского района 66-летняя женщина наступила на вражескую мину. Потерпевшая получила повреждение стопы".

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Детали: По предварительной информации, это была противопехотная фугасная мина (ПФМ-1).

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).