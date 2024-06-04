В Харьковской области на российской мине подорвалась женщина
Вторник, 4 июня 2024, 20:08
В Харьковской области женщина получила повреждение стопы, наступив на российскую мину.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "4 июня в с. Каменка Изюмского района 66-летняя женщина наступила на вражескую мину. Потерпевшая получила повреждение стопы".
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Детали: По предварительной информации, это была противопехотная фугасная мина (ПФМ-1).
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).