Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харьковской области на российской мине подорвалась женщина

Татьяна ОлейникВторник, 4 июня 2024, 20:08
В Харьковской области на российской мине подорвалась женщина
Иллюстративное фото - Getty Images

В Харьковской области женщина получила повреждение стопы, наступив на российскую мину.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "4 июня в с. Каменка Изюмского района 66-летняя женщина наступила на вражескую мину. Потерпевшая получила повреждение стопы".

Реклама:

Детали: По предварительной информации, это была противопехотная фугасная мина (ПФМ-1).

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Темы: Харьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоВ Telegram произошел сбой

Зеленский: Россиянам не удалось реализовать Харьковскую операцию

Графики отключений 9 мая будут применять вечером

С оборонных предприятий на фронт забирают дефицитных специалистов

Глава МИД Британии пообщался с пранкером, который выдавал себя за Порошенко

Залужный завершает подготовку к работе в Британии - Кулеба

Все новости...
Харьковская область
Россияне утром обстреляли Купянск: горел дом, ранен мужчина
Журналисты идентифицировали одного из оккупантов, который издевался над украинскими пленными на Харьковщине
Россияне попали в базу отдыха на Харьковщине: убили человека и еще 2 ранили
Последние новости
22:58
10-летняя Алина во время обстрелов успокаивала братьев и сестер. Теперь она мечтает "уменьшать человеческую боль"
22:41
обновленоВ Telegram произошел сбой
22:18
картаВ воскресенье в Украине жарко, в ряде областей дожди и грозы
22:01
футболОлимпийская сборная Украины обыграла Панаму
21:46
Партия Орбана стала крупнейшим рекламодателем Google в ЕС, распространяя антизападные нарративы
21:29
Россияне сбросили взрывчатку на "скорую" в Херсонской области, пострадал водитель
20:55
Соперник Орбана собрал многолюдный митинг в Будапеште накануне евровыборов
20:42
обновлено, фотоРоссияне ударили по Харьковщине: есть погибший и раненые, разрушена школа
20:30
Зеленский: Россиянам не удалось реализовать Харьковскую операцию
20:04
Ермак в Ватикане рассказал Папе о философии "формулы мира"
Все новости...
Реклама:
Реклама: