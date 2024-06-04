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Зеленский: Защите и восстановлению энергетики должно быть уделено тотальное внимание

Анастасия ПроцВторник, 4 июня 2024, 20:20
Зеленский: Защите и восстановлению энергетики должно быть уделено тотальное внимание
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ. ФОТО - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас вопросам защиты и восстановления энергетики Украины должно быть уделено тотальное внимание всех ответственных должностных лиц.

Источник: обращение Зеленского 4 июня

Детали: Президент заслушал доклады чиновников по энергетике и возможностям защиты и восстановления.

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Прямая речь: "Каждый день и на всех уровнях этому должно быть уделено не просто максимальное, а тотальное внимание всех ответственных должностных лиц. Также сегодня министр обороны и Минстратегпром дали отчеты по нашему производству и закупке дронов".

Детали: По словам Зеленского, во время, когда Украина ожидала поставки артиллерии от партнеров, FPV-дроны фактически уберегли фронт и доказали, что могут ограничивать внутреннюю силу РФ.

Темы: Зеленскийэнергетика
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