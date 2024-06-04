Канада ввела санкции против соратников Януковича. Среди них Азаров, Пшонка, Табачник

В правительстве Канады объявили о специальных экономических мерах против должностных лиц бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщениие правительства Канады

Детали: Сообщается, что изменения в список лиц, в отношении которых правительство Канады применяет специальные экономические меры, были внесены по рекомендации министра иностранных дел Мелани Жоли.

Реклама:

Список расширили на десять человек.

Под ограничения в частности попали: Николай Азаров; Алексей Азаров; Раиса Богатырева; Андрей Клюев; Сергей Курченко; Виктор Пшонка; Артем Пшонка; Дмитрий Табачник; Александр Якименко; Виталий Захарченко.

В качестве обоснования изменений в список в правительстве отметили, что "ситуация в Украине является серьезным нарушением международного мира и безопасности, что привело к серьезному международному кризису".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Суд Европейского Союза в декабре прошлого года удовлетворил иск беглого экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра и отменил санкции, введенные против них Советом ЕС 4 марта 2021 года.

Это не первое такое решение Суда ЕС. Он уже отменял решения Совета Евросоюза за 2019 и 2020 годы. В сентябре 2022-го Совет в конце концов исключил Януковичей из этого санкционного списка.