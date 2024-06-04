Терехов: В мае оккупанты обстреляли Харьков 76 раз, это втрое больше, чем в апреле

В течение мая россияне атаковали Харьков 76 раз. Оккупанты били авиабомбами, ракетами, беспилотниками "Шахед" и "Ланцет".

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Только за май Харьков пережил 76 обстрелов. Что почти втрое больше, чем было в апреле. Из них 37 ударов было осуществлено УМПБ - Д30, 25 - ракетами, 12 - БПЛА типа "Шахед" и 3 - БПЛА типа "Ланцет"".

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Детали: Также мэр города отметил, что сигналы воздушной тревоги в Харькове объявляли 193 раза. Всего в мае тревога в городе продолжалась 474 часа и 55 минут.