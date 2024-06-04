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Заместитель Кличко подтвердил, что у него были обыски

Татьяна ОлейникВторник, 4 июня 2024, 21:19
Заместитель Кличко подтвердил, что у него были обыски
Константин Усов. Фото - Википедии

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов подтвердил, что Государственное бюро расследований провело обыски в его кабинете: изъяли телефоны, компьютер и личные средства.

Источник: сайт КГГА

Прямая речь: "Сегодня следователи ДБР пришли в мой кабинет с обыском. Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства. По моей инициативе номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие определения суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного. готовы делать это в дальнейшем".

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Детали: Он также подчеркнул, что "если кто-то из представителей города принимал участие в любой противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет".

Прямая речь: "Если кто-то из представителей города принимал участие в любой противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет. Это не в моих правилах. Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города, а также многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розыскные действия, проводимые представителями различных правоохранительных органов при обострении правоотношений с частными перевозчиками в прошлом.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах 4 июня сообщил, что Государственное бюро расследований проводило обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации и у заместителя Виталия Кличко Константина Усова.
  • По данным источника УП, следственные действия касаются фактов вымогательства должностным лицом на системной основе неправомерного вознаграждения у одного из перевозчиков столицы.

Темы: Виталий КличкоКиев
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