Заместитель Кличко подтвердил, что у него были обыски
Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов подтвердил, что Государственное бюро расследований провело обыски в его кабинете: изъяли телефоны, компьютер и личные средства.
Источник: сайт КГГА
Прямая речь: "Сегодня следователи ДБР пришли в мой кабинет с обыском. Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства. По моей инициативе номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие определения суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного. готовы делать это в дальнейшем".
Детали: Он также подчеркнул, что "если кто-то из представителей города принимал участие в любой противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет".
Прямая речь: "Если кто-то из представителей города принимал участие в любой противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет. Это не в моих правилах. Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города, а также многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розыскные действия, проводимые представителями различных правоохранительных органов при обострении правоотношений с частными перевозчиками в прошлом.
Что предшествовало:
- Собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах 4 июня сообщил, что Государственное бюро расследований проводило обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации и у заместителя Виталия Кличко Константина Усова.
- По данным источника УП, следственные действия касаются фактов вымогательства должностным лицом на системной основе неправомерного вознаграждения у одного из перевозчиков столицы.