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Лидеры G7 в Италии обсудят поддержку Украины и привлечение России к ответственности

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 4 июня 2024, 22:24

Главы государств "Группы семи", которые соберутся на саммит 13-14 июня в итальянской Апулии, обсудят поддержку Украины и привлечение России к ответственности через разрешенную ею полномасштабную агрессию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на спичку Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: По словам Жан-Пьер, лидеры G7 "обсудят ряд актуальных глобальных вопросов, включая непоколебимую поддержку Украины со стороны" Группы.

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"Лидеры будут развивать усилия, направленные на использование обездвиженных суверенных активов России для помощи Украине, а также действия, направленные на дальнейшее наказание России и тех, кто поддерживает ее военные усилия", – добавила она.

Также лидеры "Группы семи" обсудят другие глобальные проблемы, такие как экономическая безопасность и сбалансированность, поддержка развивающихся стран, укрепление продовольственной безопасности и финансирование здравоохранения.

Ранее стало известно, что в саммите G7 в Италии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

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На саммите, который будет в значительной степени сосредоточен на войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке, ожидается одобрение плана "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.

Темы: G7
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