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В Сумской области из-за российских обстрелов один человек погиб, трое пострадали

Татьяна ОлейникВторник, 4 июня 2024, 23:54
В Сумской области из-за российских обстрелов один человек погиб, трое пострадали
Взрыв. Иллюстративнoе фото - Getty Images

Российские войска 4 июня 36 раз обстреляли приграничные районы Сумщины: один человек погиб, трое пострадали.

Источник: Сумская ОВА

Детали: В Хотинской громаде из-за атаки окупантов FPV дроном и обстрелом из минометов получили ранения два человека.

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В Середино-Будской громаде россияне избивали из минометов и артиллерии. В результате обстрела погиб один человек.

В Конотопской громаде, где оккупанты обстреляли производственный инфраструктурный объект, 1 человек получил ранения.

Дословно: "Юношеская громада: нанесен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и атака FPV дроном (3 взрыва).

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Николаевская громада: были артиллерийские (2 взрыва) и минометные обстрелы (3 взрыва).

Килопольская громада: совершена атака FPV дроном (5 взрывов), минометные (5 взрывов), артиллерийские (5 взрывов) обстрелы и зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).

Краснопольская громада: нанесен сброс ВОГ с БПЛА (9 взрывов). Также враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

Свеская громада: зафиксирована атака БПЛА "Ланцет" (2 взрыва).

Эсманьская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

Шалыгинская громада: совершены артиллерийские обстрелы (3 взрыва).

Великописаревская громада: нанесен гранатометный обстрел (4 взрыва) и атака FPV дроном (1 взрыв).

Новослободская громада: зафиксирован обстрел из РСЗО (9 взрывов)".

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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