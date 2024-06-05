Оккупанты этой ночью запустили вторую волну беспилотников
Среда, 5 июня 2024, 03:31
Оккупанты второй раз за ночь запустили ударные беспилотники с севера на Сумщину и Полтавщину.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Впоследствии тревога распространилась на Днепропетровскую и Запорожскую области.
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Воздушная тревога продолжалась около двух часов.
Напомним:
- Вечером 4 июня в нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные беспилотники. Воздушная тревога продолжалась около трех часов.