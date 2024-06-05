"Токсичная и яростная": в США расследуют поведение конгрессвумен из Украины Спартц 

Комитет по вопросам этики Палаты представителей Конгресса США провел предварительное расследование относительно поведения конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц с персоналом.

Источник: Politico

Детали: Поводом для расследования стали многочисленные жалобы о якобы "злоупотреблениях", "общей токсичности" и "ярости" республиканки от штата Индиана. Об этом рассказали нынешний помощник и бывший ее помощник, они подали жалобы и с ними связались следователи.

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Помощники, пожелавшие остаться анонимными из-за страха мести со стороны Спартц, заявили, что их жалобы были поданы следователям комиссии еще до того, как Спартц выиграла свою первичную гонку в прошлом месяце. По словам помощников, следователи сказали им, что Комитет по этике не начнет официального расследования до сих пор, учитывая потенциальную возможность вмешательства в выборы.

По словам этих двух людей, беспокойное поведение Спартц продолжается до сих пор. За последние несколько недель она ввела сокращение заработной платы на десятки тысяч долларов для некоторых сотрудников, что произошло на фоне ее постоянных жалоб на работу своих подчиненных. В апреле Спартц прислала сотрудникам записку, в которой запретила им разговаривать с репортерами Politico, которые искали информацию о ее офисе.

Прямая речь Спартц: "Если вы испытываете сильное желание облить меня грязью, я не против... но, пожалуйста, не используйте вымышленные спекуляции, которые могут поставить чью-то жизнь под угрозу... это неэтично и не послужит вам на пользу в будущем".

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Еще детали: Во вторник ее руководитель аппарата Патрик Слоуински подал в отставку, проработав на этой должности меньше месяца, по словам человека, знакомого с этим делом. Он отказался от комментариев. Майкл Стивенс, который был директором по коммуникациям Спартц с января, также подал в отставку во вторник вечером, по словам того же человека.

В ответ на сообщение о расследовании комиссии по этике Спартц сказала, что "не понимает, о чем вы говорите".

На праймериз, состоявшихся в прошлом месяце, Спартц победила восьмерых конкурентов, включая представителя штата Чака Гудрича, который потратил на кампанию почти втрое больше средств, чем она.

Гудрич раскритиковал отношение Спартц к своим подчиненным во время праймериз, назвав ее "худшим боссом во всем Конгрессе", согласно отчету Politico за 2022 год.

"Маниакальное поведение", - говорилось в рекламе Гудрича, ссылаясь на предыдущие сообщения. "Она кричит и проклинает, называя их дебилами и идиотами. Судя по интервью с полдюжиной сотрудников, Виктория Спартц избегала увольнений, а вместо этого издевалась над ними, пока они не ушли".

В ответ на предыдущие сообщения Спартц выразила благодарность своим сотрудникам и сказала: "Я работаю чрезвычайно тяжело в темпе, который не для всех под силу".

Судя по тому, что рассказали Politico шесть нынешних и бывших помощников за последние месяцы, ее поведение с тех пор практически не изменилось. Двое упомянутых ранее лиц, которые также остались анонимными, рассказали о случаях словесных оскорблений следователям по вопросам этики.

По словам этих двух человек, расследование по вопросам этики также охватывает использование ресурсов Палаты представителей, финансируемых налогоплательщиками, для проведения предвыборной кампании в рабочее время. По словам собеседников, Спартц иногда спрашивает сотрудников о вопросах кампании, звонит им на служебные телефоны, когда они находятся в офисе.

Прямая речь сотрудника Спартц: "Обычно она звонит кому-то по телефону или говорит в лицо, ругается, произносит слово на букву „F" около миллиона раз, называет их долбаными дебилами, долбаными детьми, долбаными, как угодно. Это происходит каждую неделю. Это не редкость. Все мои взаимодействия с ней были полны полной и тотальной ярости".

Еще детали: Два срока пребывания Спартц в Конгрессе были отмечены высокой текучестью кадров, острой критикой президента Украины Владимира Зеленского и, наконец, ее отказом от поддержки помощи Украине, страны, где она родилась.

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