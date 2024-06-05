Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки отминусовали 1 280 оккупантов и 40 артиллерийских систем

Ирина БалачукСреда, 5 июня 2024, 08:01
ВСУ за сутки отминусовали 1 280 оккупантов и 40 артиллерийских систем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 280 российских захватчиков и уничтожили около 200 единиц вражеской техники. 

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 513 700 (+1 280) человек,
  • танков − 7 806 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 036 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 13 385 (+40) ед,
  • РСЗО − 1 092 (+0) ед,
  • средств ПВО − 830 (+3) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 805 (+39) ед,
  • крылатых ракет − 2 270 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 18 297 (+69) ед,
  • специальной техники − 2 223 (+12) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
Росcия
РосСМИ: Путин начал носить бронежилет на общественных мероприятиях
The Telegraph: НАТО разрабатывает план переброски войск на случай войны с РФ
Разведка Британии проанализировала бои на Донбассе: потери РФ большие, успехи незначительные
Последние новости
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
02:13
Россия изгоняет австрийскую журналистку
Все новости...
Реклама:
Реклама: