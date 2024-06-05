ВСУ за сутки отминусовали 1 280 оккупантов и 40 артиллерийских систем
Среда, 5 июня 2024, 08:01
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 280 российских захватчиков и уничтожили около 200 единиц вражеской техники.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 513 700 (+1 280) человек,
- танков − 7 806 (+12) ед,
- боевых бронированных машин − 15 036 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 13 385 (+40) ед,
- РСЗО − 1 092 (+0) ед,
- средств ПВО − 830 (+3) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 805 (+39) ед,
- крылатых ракет − 2 270 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 18 297 (+69) ед,
- специальной техники − 2 223 (+12) ед.
Данные уточняются.