Россияне повредили инфраструктурный объект в Никополе − ОВА
Российские оккупанты атаковали "Шахедами" и обстреливали из артиллерии Днепропетровскую область − в Никополе повредили инфраструктурный объект, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки и линию электропередач, но обошлось без жертв.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Вечером агрессор бил по Никополю. Продолжился террор и утром. По городу оккупанты били дронами-камикадзе. Обстреляли его и из тяжелой артиллерии.
Люди не пострадали. Поврежден инфраструктурный объект, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач. Другие последствия уточняются".
Детали: Глава ОВА добавил, что ночью защитники неба уничтожили в области 4 вражеских "Шахеда": 2 − в Криворожском районе и по 1 − в районе Днепра и на Никопольщине.
Предыстория:
- Ночью 5 июня российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными беспилотниками типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ сообщили, что в результате противовоздушного боя сбили 22 "Шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.
- Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что российские беспилотники атаковали промышленный объект в Полтавской области, пострадал человек.