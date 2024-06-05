Россияне повредили инфраструктурный объект в Никополе − ОВА

Российские оккупанты атаковали "Шахедами" и обстреливали из артиллерии Днепропетровскую область − в Никополе повредили инфраструктурный объект, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Вечером агрессор бил по Никополю. Продолжился террор и утром. По городу оккупанты били дронами-камикадзе. Обстреляли его и из тяжелой артиллерии.

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Люди не пострадали. Поврежден инфраструктурный объект, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач. Другие последствия уточняются".

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛИСАКА

Детали: Глава ОВА добавил, что ночью защитники неба уничтожили в области 4 вражеских "Шахеда": 2 − в Криворожском районе и по 1 − в районе Днепра и на Никопольщине.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛИСАКА

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