Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне повредили инфраструктурный объект в Никополе − ОВА

Ирина БалачукСреда, 5 июня 2024, 09:27
Россияне повредили инфраструктурный объект в Никополе − ОВА
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛИСАКА

Российские оккупанты атаковали "Шахедами" и обстреливали из артиллерии Днепропетровскую область − в Никополе повредили инфраструктурный объект, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Вечером агрессор бил по Никополю. Продолжился террор и утром. По городу оккупанты били дронами-камикадзе. Обстреляли его и из тяжелой артиллерии.

Реклама:

Люди не пострадали. Поврежден инфраструктурный объект, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач. Другие последствия уточняются". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛИСАКА

Детали: Глава ОВА добавил, что ночью защитники неба уничтожили в области 4 вражеских "Шахеда": 2 − в Криворожском районе и по 1 − в районе Днепра и на Никопольщине.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛИСАКА

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: НикопольДнепропетровская областьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
Никополь
ОВА: В Никополе от вражеских ударов пострадал мужчина
Россияне били по Никопольщине: повредили частное предприятие и дома
ОВА: Из-за вражеских атак на Никополь пострадали три человека
Последние новости
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
02:13
Россия изгоняет австрийскую журналистку
Все новости...
Реклама:
Реклама: