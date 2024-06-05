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Путин уже 5 лет носит бронежилет на публике – ГУР

Алена МазуренкоСреда, 5 июня 2024, 10:37
Путин уже 5 лет носит бронежилет на публике – ГУР
Путин, фото: getty images

В Главном управлении разведки МОУ сообщили, что российский правитель Владимир Путин или же его двойники еще 5 лет назад начали носить бронежилет на публичных торжествах.

Источник: "Армия Inform", представитель ГУР МОУ капитан Андрей Юсов

Прямая речь: "Человек, похожий на Путина, регулярно его (бронежилет) использует, по крайней мере, последние 5 лет".

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Напомним:

  • 4 июня 2024 года The Moscow Times сообщило, что кремлевский лидер Владимир Путин начал носить бронежилет на публичных мероприятиях еще в 2023 году по рекомендации Федеральной службы охраны.
  • По данным украинской разведки, Путин имеет двойников и использует их даже на официальных мероприятиях.

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