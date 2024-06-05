В Главном управлении разведки МОУ сообщили, что российский правитель Владимир Путин или же его двойники еще 5 лет назад начали носить бронежилет на публичных торжествах.

Источник: "Армия Inform", представитель ГУР МОУ капитан Андрей Юсов

Прямая речь: "Человек, похожий на Путина, регулярно его (бронежилет) использует, по крайней мере, последние 5 лет".

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Напомним: