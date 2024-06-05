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Дезертировал и обманул государство на 2,6 млн гривен: ГБР разоблачило правоохранителя с Луганщины

Анастасия ПроцСреда, 5 июня 2024, 11:35
Дезертировал и обманул государство на 2,6 млн гривен: ГБР разоблачило правоохранителя с Луганщины
фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили экс-пограничника из Луганской области, который сбежал со службы на временно оккупированную территорию и вместе с женой незаконно оформил себе денежную выплату, предназначенную семьям военнопленных. Мошенническим путем супруги нанесли государству ущерб на сумму более 2,6 млн гривен.

Источник: Офис генерального прокурора, ГБР

Дословно ОГП: "По данным следствия, мастер-сержант 24 февраля 2022 года самовольно оставил место службы и покинул район выполнения задания отдела пограничной службы в Старобельском районе Луганской области.

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Подозреваемый выехал на временно оккупированную территорию и, привлекая свою жену, реализовал мошенническую схему".

Детали: В ГБР сообщается, что жена направила в командование мужа документы, что его якобы захватили в плен россияне. На основании этих документов супруги с июля 2022 по январь 2024 года незаконно получали денежное обеспечение, которое предусмотрено для семей военнопленных.

Таким образом они нанесли государству ущерб на более чем 2,6 млн гривен.

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Кроме того, отмечается, что сам злоумышленник даже пытался устроиться на службу в незаконно созданные правоохранительные органы так называемой "ЛНР".

Работники ГБР заочно сообщили о подозрении в дезертирстве и мошенничестве бывшему правоохранителю. Также о подозрении в мошенничестве его жене. Сейчас решается вопрос об аресте имущества фигурантов, в том числе банковского счета, на который незаконно поступали выплаты.

Темы: ГБРпрокуратурамошенничество
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