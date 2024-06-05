Кабмин готовит постановление, чтобы 17-летние за рубежом получили отсрочку от военного учета

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Кабмин готовит постановление, которое позволит 17-летним украинцам, которые находятся за рубежом, получить отсрочку для постановки на учет в ТЦК до возвращения в Украину или конца военного положения.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, - это лишь увеличит нагрузку на ВВК и ничего не поможет в мобилизации.

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Поэтому, уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято. Допризывникам и призывникам, которые сейчас за рубежом, будет предоставлена отсрочка по постановке на учет - или до возвращения в Украину, или до конца военного положения".

Детали: Верещук добавила, что юридически в Минобороны правы, когда говорят, что 17-летние должны приехать в Украину и стать на воинский учет, однако сейчас это перегрузит ВВК и не поможет в мобилизации.

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