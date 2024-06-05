Кабмин готовит постановление, чтобы 17-летние за рубежом получили отсрочку от военного учета
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Кабмин готовит постановление, которое позволит 17-летним украинцам, которые находятся за рубежом, получить отсрочку для постановки на учет в ТЦК до возвращения в Украину или конца военного положения.
Источник: Верещук в Telegram
Прямая речь: "Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, - это лишь увеличит нагрузку на ВВК и ничего не поможет в мобилизации.
Поэтому, уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято. Допризывникам и призывникам, которые сейчас за рубежом, будет предоставлена отсрочка по постановке на учет - или до возвращения в Украину, или до конца военного положения".
Детали: Верещук добавила, что юридически в Минобороны правы, когда говорят, что 17-летние должны приехать в Украину и стать на воинский учет, однако сейчас это перегрузит ВВК и не поможет в мобилизации.
Напомним:
- В Министерстве обороны сообщили, что украинцам за рубежом, которым исполнилось 17 лет, нужно вернуться в Украину и стать на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной защиты.
- Ранее в Сухопутных войсках ВСУ объясняли, что 17-летним, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки.
- Там также отметили, что речь идет о постановке на воинский учет, которая не имеет отношения к мобилизации.