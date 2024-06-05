Россияне сбросили управляемые авиабомбы на Донетчину: погиб 1 человек, еще 5 ранены

Утром 5 июня российские военные сбросили управляемые авиабомбы на поселок Северное и город Селидово в Донецкой области, в результате атак погиб 1 человек, еще 5 ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Дословно прокуратура: "5 июня 2024 года, в 10:20, оккупационные войска сбросили на с. Северное г. Торецка, вероятно, управляемую авиационную бомбу „КАБ-250". Попадание средства поражения состоялось вблизи продовольственного магазина. В результате атаки врага по населенному пункту телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 44-летний мужчина. Четыре женщины в возрасте от 68 до 86 лет госпитализированы с осколочными ранениями".

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Сообщается, что все раненые получили первую помощь от парамедиков и направлены в больницу.

ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Также россияне сбросили две управляемые авиабомбы по Селидово, в результате чего пострадал один человек. Еще оккупанты повредили предприятие и 2 автомобиля.