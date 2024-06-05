СМИ: Бывший начальник Генштаба Молдовы был информатором ГРУ

Бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган, который покинул пост в 2021 году, стал информатором российского ГРУ и до сих пор продолжает эту деятельность.

Источник: сообщает The Insider по итогам расследования совместно с молдавскими журналистами, пишет "Европейская правда"

Детали: Журналисты утверждают, что получили доступ к переписке Горгана в Telegram с одним из его кураторов - полковником Алексеем Макаровым. По их выводам, он до сих пор остается важным информатором для ГРУ благодаря старым связям в Министерстве обороны.

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Когда Горган начал работать информатором, доподлинно неизвестно. Источник The Insider в военной разведке предполагает, что это могло быть даже с 2004 года, когда Горган служил в миссии НАТО.

До полковника Макарова он, похоже, держал связь с российским военным атташе в Кишиневе Вадимом Ухналевым, а затем – с его преемником Игорем Довбней. Журналистам удалось получить запись разговора, где они договариваются о встрече относительно мемориала "афганцам" в Кишиневе. В 2017 году Довбню выгнали из Молдовы за шпионаж.

Макаров, вероятно, перенял кураторство в 2019 году. Контакты Горгана с Макаровым активизировались в апреле 2022 года. Горган регулярно приводил свои наблюдения о внутриполитической ситуации в Молдове, о визитах представителей Минобороны Украины по вопросам, касающимся приобретения оружия. Встречи проходили в кафе и на рыбалке.

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Российская сторона интересовалась, какое оружие Украина закупает, в том числе в Молдове. Горган слил информацию о том, что Украина пытается выкупить шесть МиГ-29 под прикрытием фирмы в ОАЭ. В другой переписке он рассказывал, как представители Украины "три недели ходят по нашему Министерству обороны и просят все подряд, особенно снаряды к артиллерии".

Также он описывал передвижение поездов с горючим через Молдову в украинский Рени и сетовал, что Украина получает очень много важных грузов, в том числе оружия, через Румынию.

В другом сообщении Горган рассказывает, что узнал о попытках украинской стороны через Минобороны Молдовы выйти на связь с заводом радиоэлектроники МЕЗОН в Кишиневе, который когда-то делал электронику для советского оружия и имеет документацию к радиоэлектронной компоненте комплекса "Точки У", который производили в Кишиневе.

Это и другие сообщения намекают, что у Горгана остались информаторы в Министерстве обороны.

Молдовские журналисты-расследователи неоднократно фиксировали Горгана поблизости от российского посольства и однажды зафиксировали его встречу с Макаровым.

Переписки свидетельствуют, что Горган работал на Москву по идейным соображениям, в сообщениях он часто использует клише российской пропаганды о "фашистских мерзавцах, от которых надо очистить страну" и тому подобное. Он неоднократно писал Макарову, что в Молдове якобы все готово к приходу российских войск, он "всю ситуацию в армии держит на контроле", а с прозападным руководством Молдовы можно "разобраться быстро".

Перед масштабным выдворением российских дипломатов из Молдовы в июле 2023 года Горган прекратил выходить на связь с куратором. Он устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе, где, в частности, ведут учет вынужденных переселенцев из Украины и оказывают им помощь.

Жизненный путь Горгана типичен для большинства советских военных. Он родился в Молдове в Дубоссарах, после срочной службы учился на военного в Новосибирске, затем, еще в советские годы, служил в ДШВ в Одесской области, затем занимал различные военные должности в Молдове и участвовал в международных миссиях.

Генштаб Горган возглавлял дважды – короткое время в 2013 году, а затем с 2019 года до сентября 2021 года, в период президентства пророссийского Игоря Додона.

Напомним, премьер Молдовы Дорин Речан говорил, что в настоящее время Кишинев считает маловероятной военную угрозу для себя со стороны России, пока Кремль погряз в войне против Украины, но ожидает попыток России манипулировать общественным мнением перед президентскими и парламентскими выборами.

Президент Молдовы Майя Санду в одном из недавних интервью сказала, что Кишинев сосредоточит усилия на том, чтобы свести к минимуму риск российской агрессии против себя, но в случае такого сценария будет защищаться.