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Кадыров назначил племянника министром транспорта Чечни

Алена МазуренкоСреда, 5 июня 2024, 12:45
Кадыров назначил племянника министром транспорта Чечни
Рамзан Кадыров и Адам Черхигов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего племянника Адама Черхигова на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни. Эту должность ранее занимал его отец - Рамзан Черхигов.

Источник: Кадыров в Telegram, российское издание "Медуза"

Прямая речь: "Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Ранее Адам занимал должность председателя комитета правительства ЧР по дошкольному образованию.

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Несмотря на молодой возраст, он имеет большой опыт работы на руководящих должностях и необходимые профессиональные навыки для качественного и эффективного выполнения задач, стоящих перед министерством. Уверен, что Адам полностью оправдает оказанное ему доверие".

Детали: Сколько лет Адаму Черхигову, Кадыров в своем телеграм-канале не уточнил.

До назначения на должность министра транспорта младший Черхигов фактически возглавлял региональный фонд им. Ахмада-хаджи Кадырова и с 2022 года был председателем комитета правительства республики по дошкольному образованию.

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Отец Адама Черхигова - муж старшей сестры Рамзана Кадырова Зарган Кадыровой, а брат новоназначенного министра транспорта Чечни - Идрис Черхигов, который родился в 1989 году, с 2017 года возглавляет УГИБДД в Чечне.

Должности на госслужбе в Чечне занимают дети Кадырова, его сестры, зятья, племянники, братья разной степени родства. Некоторые из них назначены на высокие посты на федеральном уровне.

Напомним:

  • Рамзан Кадыров начал назначать своих родственников и детей на высокие посты во власти Чечни. В частности, своего 18-летнего сына Ахмата в мае 2024 года он назначил министром спорта, а дочь Айшат - занимает должность вице-премьера по социальным вопросам. До этого она возглавляла министерство культуры. В феврале 2024 года вторая дочь Рамзана Кадырова, Хадижат, была назначена первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни. 

Темы: КадыровЧечня
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