Кадыров назначил племянника министром транспорта Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего племянника Адама Черхигова на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни. Эту должность ранее занимал его отец - Рамзан Черхигов.
Источник: Кадыров в Telegram, российское издание "Медуза"
Прямая речь: "Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Ранее Адам занимал должность председателя комитета правительства ЧР по дошкольному образованию.
Несмотря на молодой возраст, он имеет большой опыт работы на руководящих должностях и необходимые профессиональные навыки для качественного и эффективного выполнения задач, стоящих перед министерством. Уверен, что Адам полностью оправдает оказанное ему доверие".
Детали: Сколько лет Адаму Черхигову, Кадыров в своем телеграм-канале не уточнил.
До назначения на должность министра транспорта младший Черхигов фактически возглавлял региональный фонд им. Ахмада-хаджи Кадырова и с 2022 года был председателем комитета правительства республики по дошкольному образованию.
Отец Адама Черхигова - муж старшей сестры Рамзана Кадырова Зарган Кадыровой, а брат новоназначенного министра транспорта Чечни - Идрис Черхигов, который родился в 1989 году, с 2017 года возглавляет УГИБДД в Чечне.
Должности на госслужбе в Чечне занимают дети Кадырова, его сестры, зятья, племянники, братья разной степени родства. Некоторые из них назначены на высокие посты на федеральном уровне.
Напомним:
- Рамзан Кадыров начал назначать своих родственников и детей на высокие посты во власти Чечни. В частности, своего 18-летнего сына Ахмата в мае 2024 года он назначил министром спорта, а дочь Айшат - занимает должность вице-премьера по социальным вопросам. До этого она возглавляла министерство культуры. В феврале 2024 года вторая дочь Рамзана Кадырова, Хадижат, была назначена первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни.