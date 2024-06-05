Кадыров назначил племянника министром транспорта Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего племянника Адама Черхигова на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни. Эту должность ранее занимал его отец - Рамзан Черхигов.

Источник: Кадыров в Telegram, российское издание "Медуза"

Прямая речь: "Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Ранее Адам занимал должность председателя комитета правительства ЧР по дошкольному образованию.

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Несмотря на молодой возраст, он имеет большой опыт работы на руководящих должностях и необходимые профессиональные навыки для качественного и эффективного выполнения задач, стоящих перед министерством. Уверен, что Адам полностью оправдает оказанное ему доверие".

Детали: Сколько лет Адаму Черхигову, Кадыров в своем телеграм-канале не уточнил.

До назначения на должность министра транспорта младший Черхигов фактически возглавлял региональный фонд им. Ахмада-хаджи Кадырова и с 2022 года был председателем комитета правительства республики по дошкольному образованию.

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Отец Адама Черхигова - муж старшей сестры Рамзана Кадырова Зарган Кадыровой, а брат новоназначенного министра транспорта Чечни - Идрис Черхигов, который родился в 1989 году, с 2017 года возглавляет УГИБДД в Чечне.

Должности на госслужбе в Чечне занимают дети Кадырова, его сестры, зятья, племянники, братья разной степени родства. Некоторые из них назначены на высокие посты на федеральном уровне.

Напомним: