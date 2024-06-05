В Украине второй раз за день звучала тревога: в России взлетал МиГ

Власти Украины второй раз с утра объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, карта тревог

Детали: В 13:20 сирены начали звучать в столице, а через минуту распространились на все регионы.

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Воздушные силы сообщили о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ).

Когда звучит сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 13:37 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась 15 мин.

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