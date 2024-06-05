Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове в тройном ДТП перевернулось авто полиции: 7 пострадавших

Станислав ПогориловСреда, 5 июня 2024, 14:40
Во Львове в тройном ДТП перевернулось авто полиции: 7 пострадавших
фото: скриншот

Во Львове в среду, 5 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля полиции, который перевернулся, 7 человек госпитализированы.

Источник: полиция Львовской области, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Предварительно установлено, что сегодня, 5 июня, около 11:00 на перекрестке улицы Химической и проспекта Черновола произошло столкновение трех автомобилей: Toyota RAV4, Škoda Octavia и служебного автомобиля полиции Renault Duster, который после столкновения перевернулся".

Реклама:
 
фото: скриншот

Детали: По данным службы Львовского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф, с места ДТП госпитализировали 4 полицейских, водителей 2 автомобилей и одну пассажирку. Предварительно у пострадавших - закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины, их состояние оценивают как средней тяжести.

 
фото: скриншот

На месте ДТП работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства происшествия. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Темы: ЛьвовДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоВ Telegram произошел сбой

Зеленский: Россиянам не удалось реализовать Харьковскую операцию

Графики отключений 9 мая будут применять вечером

С оборонных предприятий на фронт забирают дефицитных специалистов

Глава МИД Британии пообщался с пранкером, который выдавал себя за Порошенко

Залужный завершает подготовку к работе в Британии - Кулеба

Все новости...
Львов
Во Львовской области 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры - ОВА
"Эти люди являются частью путинской России": чем опасен форум российской оппозиции
Как работает агломерация в Украине: опыт Львовской области
Последние новости
00:10
единоборстваДва украинца завоевали бронзу на Кубке Европы в Мадриде
23:34
Саудовцы передадут 60% акций крупнейшей нефтяной компании мира Aramco иностранным фондам
23:30
тест"Бредли" или "Леопард"? Узнаете ли вы оружие Сил Обороны
23:19
На Покровском направлении россияне пытаются прорваться на Евгеновку и Новоалександровку – Генштаб
22:58
10-летняя Алина во время обстрелов успокаивала братьев и сестер. Теперь она мечтает "уменьшать человеческую боль"
22:41
обновленоВ Telegram произошел сбой
22:18
картаВ воскресенье в Украине жарко, в ряде областей дожди и грозы
22:01
футболОлимпийская сборная Украины обыграла Панаму
21:46
Партия Орбана стала крупнейшим рекламодателем Google в ЕС, распространяя антизападные нарративы
21:29
Россияне сбросили взрывчатку на "скорую" в Херсонской области, пострадал водитель
Все новости...
Реклама:
Реклама: