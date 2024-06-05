Во Львове в тройном ДТП перевернулось авто полиции: 7 пострадавших

Во Львове в среду, 5 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля полиции, который перевернулся, 7 человек госпитализированы.

Источник: полиция Львовской области, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Предварительно установлено, что сегодня, 5 июня, около 11:00 на перекрестке улицы Химической и проспекта Черновола произошло столкновение трех автомобилей: Toyota RAV4, Škoda Octavia и служебного автомобиля полиции Renault Duster, который после столкновения перевернулся".

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Детали: По данным службы Львовского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф, с места ДТП госпитализировали 4 полицейских, водителей 2 автомобилей и одну пассажирку. Предварительно у пострадавших - закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины, их состояние оценивают как средней тяжести.

фото: скриншот

На месте ДТП работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства происшествия. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.