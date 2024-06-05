В Риге двое подвыпивших туристов сорвали и выбросили флаг Украины

В Латвии сообщили об инциденте, который произошел ночью 2 июня в Риге, когда двое мужчин сорвали флаг Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Как указано, сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на видеокамерах в Старой Риге двух мужчин, один из которых нес в руках украинский флаг. Через некоторое время этот флаг бросили через забор.

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Оба мужчины сразу покинули место происшествия. Информацию передали экипажу муниципальной полиции, который ночью патрулировал окрестности Старой Риги.

Впоследствии полицейские встретили потенциальных подозреваемых. Во время проверки данных выяснилось, что мужчины являются гражданами Великобритании, и они ранее употребляли алкогольные напитки в Старой Риге.

Сначала мужчины утверждали, будто нашли флаг на земле на улице.

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Им объяснили возможное нарушение и ответственность за него, после чего обоих доставили к месту, где был выброшен флаг.

Сотрудники муниципальной полиции осмотрели окрестности и выяснили, что флаг сорвали с фасада здания на бульваре Аспазияс.

Нарушители были задержаны и позже переданы сотрудникам Государственной полиции для дальнейшего проведения процессуальных действий.

Накануне скандальный польский депутат-украинофоб от ультраправой партии "Конфедерация" Гжегож Браун написал в X (Twitter), что снял украинский флаг с кургана Костюшко, поскольку тот висел в "неправильном месте", поэтому он передаст его в консульство Украины в Кракове.

Вскоре флаг вернули на место.