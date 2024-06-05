Носитель "Кинжала" снова тревожил всю Украину

По всей территории Украины днем 5 июня в третий раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область).

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Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Обновлено: В 16.11 объявили отбой угрозы кроме Харьковской области.