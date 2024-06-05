Генштаб назвал самые горячие точки фронта: особенно активен враг на Покровском направлении

Противник осуществляет наибольшую активность на Покровском и Харьковском направлениях фронта.

Источник: сводка Генштаба от 14.52 среды 5 июня

Дословно: "Враг продолжает наступательные действия - в настоящее время произошло 54 боевых столкновения. Наибольшая активность противника - на Покровском направлении и в Харьковской области. Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают натиск оккупантов и жестко отвечают на их попытки продвинуться вперед".

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Детали: По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг продолжает наносить авиаудары по украинским городам и селам с территории РФ, с направления Шебекино.

Так, 5 июня, террористы из воздушного пространства России уже сбросили пять управляемых авиационных бомб в район Охримовки и одну - на Волчанск. Также, били неуправляемыми авиаракетами по Ветеринарному. Отбиты две атаки захватчиков в сторону села Липцы. Продолжаются три боестолкновения в районе Волчанска.

Увеличилась итенсивность штурмовых действий российских оккупантов на Купянском направлении. Семь раз противник атаковал позиции украинских подразделений неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Чернещины и Дружелюбовки. В направлении двух последних населенных пунктов бои сейчас продолжаются. Авиаудар КАБом противник нанес в район села Новое.

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На Северском направлении российский агрессор продолжает попытки штурмовать позиции украинских защитников в районах Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. Общее количество боестолкновений возросло до пяти. Три атаки Силы обороны успешно отбили, две, в направлении Роздоловки, еще пока продолжаются. Свои действия неподалеку Верхнекаменского оккупанты поддерживали применением двух управляемых авиабомб.

На Краматорском направлении оккупанты применяют неуправляемые авиационные ракеты в районах сел Северное и Дружба. Семь атак, возле Ивановского, Клищеевки и Андреевки, подразделения Сил обороны отбили. Один бой возле Белой Горы еще продолжается.

По данным Генштаба, особенно активен противник в среду на Покровском направлении. Здесь, по сравнению с утром, количество боев возросло более чем вдвое. В настоящее время произошло 15 боестолкновений. Семь из них еще продолжаются вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Новопокровского и Сокола. Возле последнего враг концентрирует усилия - бой продолжается аж в четырех локациях, оккупанты также сбросили две авиабомбы. Еще три авиаудара враг нанес по районам Желанного, Карловки и Новоселовки Первой.

На Времовском направлении, при поддержке российской авиации, идут три боевых столкновения в направлении Урожайного. Еще одна атака там уже отбита.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, указывают военные.