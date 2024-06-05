Сирский оценил ситуацию на фронте и считает, что у Украины есть шансы ее улучшить 

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях, однако, несмотря на сложную ситуацию, у украинской армии есть шансы улучшить ее в свою пользу.

Источник: сообщение Сырского

Прямая речь: "В очередной раз работал в районе активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях Восточного фронта.

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Противник продолжает проведение наступательных действий, сосредотачивая основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов".

Детали: По словам Сырского оккупанты на других направлениях россияне проводят наступательные действия с "целью растягивания линии активного фронта и сковывания ВСУ. На Харьковском направлении они пытаются продвигаться, но несут значительные потери и не имеют успеха.

В Волчанске, по словам главнокомандующего, главная задача ВСУ сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед. Также украинские войска пытаются заставить оккупантов перейти к обороне в районе Купянска.

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Прямая речь: "Моя задача обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону.

Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное".

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