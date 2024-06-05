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После российского обстрела возобновлено дорожное движение по плотине ДнепроГЭС

Валентина РоманенкоСреда, 5 июня 2024, 16:23
После российского обстрела возобновлено дорожное движение по плотине ДнепроГЭС
скриншот

Восстановили дорожное движение по плотине ДнепроГЭС, которая пострадала от российского обстрела 1 июня.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в соцсетях

Прямая речь: "За 4 дня с момента вражеского обстрела люди, которые занимались восстановлением движения, сделали невероятное: Государственная специальная служба транспорта, работники станции, коммунальщики города, подрядчики ООО "Промышленный альпинизм" и ООО "Автомагистраль-Юг", специалисты Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского, патрульная полиция, областная и городская власть.

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Все работали круглосуточно, чтобы жители Запорожья как можно скорее могли передвигаться между двумя берегами безопасно и без пробок".

Что предшествовало: 1 июня Федоров сообщил, что после российского обстрела в ночь на субботу Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии, изучается возможность открытия безопасного движения транспорта.

Темы: Запорожская областьвойна
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