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Писториус заявил, что Германия не будет отправлять своих военных в Украину

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 5 июня 2024, 16:38
Писториус заявил, что Германия не будет отправлять своих военных в Украину
Министр обороны Германии Борис Писториус. фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус во время правительственных слушаний в Бундестаге сообщил, что исключает возможность отправки немецких военных в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Немецкий министр сделал это заявление в ответ на вопрос депутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Рюдигера Лукассена.

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Депутат спросил, проинформировано ли немецкое правительство о дебатах по этому поводу в Европейском Союзе и Франции, и рассматривают ли чиновники возможность отправки немецких военных в Украину.

В ответ на это Писториус сказал: "Ответы на ваши вопросы – нет и нет".

Напомним: По данным СМИ, французский президент Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию государств, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно в Украину.

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В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выступил против размещения немецких солдат на территории Украины.

Темы: Германияпомощь Украине
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