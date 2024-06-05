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Более десяти стран Евросоюза призвали ускорить переговоры о вступлении Украины и Молдовы

Олег Павлюк, Александр ШумилинСреда, 5 июня 2024, 16:50
Более десяти стран Евросоюза призвали ускорить переговоры о вступлении Украины и Молдовы
Фото: Getty Images

Министр европейских дел правительства Чехии Мартин Дворжак инициировал письмо с призывом к бельгийскому председательству в Совете Европейского Союза способствовать прогрессу в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK

Детали: Письмо, инициированного чешским министром на имя министра иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб, подписали еще 11 государств - членов Евросоюза: Швеция, Финляндия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Эстония, Латвия и Словакия.

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Подписанты высоко оценивают "шаги, сделанные бельгийским председательством в ЕС в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС", и подчеркивают необходимость мотивировать обе страны путем постепенной интеграции в политику и программы ЕС к полноправному членству.

Они добавляют, что Совет ЕС должен "не позднее" июня утвердить переговорные рамки для Украины и Молдовы, что позволит созвать межправительственные конференции с обеими странами до конца этого месяца.

"Я считаю, что сейчас правильное время для того, чтобы двигаться вперед и делать конкретные шаги в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС", - заключает в письме чешский министр Дворжак.

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Как писали в прошлом месяце СМИ, брюссельские чиновники настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз уже в июне.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова также считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Темы: МолдоваЕвропаУкраина
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