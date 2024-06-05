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Зеленский прибыл в Катар, который помогает возвращать украинских детей из РФ

Валентина РоманенкоСреда, 5 июня 2024, 17:34
Зеленский прибыл в Катар, который помогает возвращать украинских детей из РФ
Зеленский. иллюстративное фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром этой страны.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Прибыл в Катар для переговоров с моим другом Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

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Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей. Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это есть среди пунктов повестки дня".

Детали: Глава украинского государства отметил, что Катар принимал активное участие в подготовке Саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность.

Также стороны планируют обсудить ряд двусторонних экономических вопросов и вопросов безопасности.

Темы: Зеленскийвойнадети
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