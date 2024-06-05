СМИ: ЕС может предложить собственный бюджет в качестве гарантии для предоставления кредита Украине
ЕС дал понять, что может значительно увеличить финансирование Украины, обеспечив собственный многомиллиардный кредит для финансирования Киева, вместо того, чтобы полагаться на более широкую инициативу во главе с США.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico, которое получило соответствующий документ
Детали: Министры финансов ЕС обсуждают предложение на встрече в среду.
Европейская комиссия предложила идею использования будущих процентов, полученных от российских активов, замороженных в Европе, для погашения кредита, который, что очень важно, будет гарантирован семилетним бюджетом Евросоюза в размере 1,2 триллиона евро в качестве залога.
Эта идея стала бы большим шагом вперед по сравнению с недавно согласованным планом ЕС использовать большую часть прибыли, полученной от замороженных в Европе российских активов, около 3 миллиардов евро в год, на закупку оружия для Украины.
"Эти неожиданные доходы (полученные от активов, обездвиженных в ЕС) будут использованы для финансирования основной суммы и процентов по кредиту Украине, предоставляемому при поддержке из бюджета ЕС", – говорится в конфиденциальном документе, подготовленном в Брюсселе.
Первоначальный план, который министры финансов G7 предварительно согласовали на встрече в прошлом месяце, предусматривает, что США или страны G7 совместно обеспечат кредит для Киева, а доходы от российских активов, которые преимущественно находятся в Европе, будут использованы для выплаты процентов по нему.
США сигнализировали, что размер кредита должен составлять 50 миллиардов долларов, но сумма еще не согласована.
В случае одобрения предложения Еврокомиссии правительства должны будут единогласно согласиться на изменение семилетнего бюджета ЕС, а Европарламент должен будет предоставить одобрение.
Некоторые эксперты опасаются, что российские активы могут быть возвращены Кремлю в рамках потенциального послевоенного урегулирования, а это означает, что необходимо будет немедленно найти альтернативные способы возврата кредита.
Сторонники Украины также обеспокоены тем, что правительство Венгрии, которое вскоре возглавит полугодовое ротационное председательство в Совете ЕС, может испортить переговоры из-за своей дружбы с Россией.
В начале этого года Венгрия одержала стратегическую победу, добившись гарантии того, что решение о замораживании российских средств будет единогласно возобновляться 27 странами ЕС каждые шесть месяцев. Это позволяет Будапешту потенциально перекрыть краны для Украины в любой момент.
В документе Еврокомиссии предлагается найти способ обойти это требование, чтобы придать кредиту большей предсказуемости.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настаивает на конфискации и передаче ей всех замороженных на Западе активов Российской Федерации.
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