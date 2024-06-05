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СМИ: ЕС может предложить собственный бюджет в качестве гарантии для предоставления кредита Украине

Иванна Костина, Александр ШумилинСреда, 5 июня 2024, 17:56
СМИ: ЕС может предложить собственный бюджет в качестве гарантии для предоставления кредита Украине
Фото: Getty Images

ЕС дал понять, что может значительно увеличить финансирование Украины, обеспечив собственный многомиллиардный кредит для финансирования Киева, вместо того, чтобы полагаться на более широкую инициативу во главе с США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico, которое получило соответствующий документ

Детали: Министры финансов ЕС обсуждают предложение на встрече в среду.

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Европейская комиссия предложила идею использования будущих процентов, полученных от российских активов, замороженных в Европе, для погашения кредита, который, что очень важно, будет гарантирован семилетним бюджетом Евросоюза в размере 1,2 триллиона евро в качестве залога.

Эта идея стала бы большим шагом вперед по сравнению с недавно согласованным планом ЕС использовать большую часть прибыли, полученной от замороженных в Европе российских активов, около 3 миллиардов евро в год, на закупку оружия для Украины.

"Эти неожиданные доходы (полученные от активов, обездвиженных в ЕС) будут использованы для финансирования основной суммы и процентов по кредиту Украине, предоставляемому при поддержке из бюджета ЕС", – говорится в конфиденциальном документе, подготовленном в Брюсселе.

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Первоначальный план, который министры финансов G7 предварительно согласовали на встрече в прошлом месяце, предусматривает, что США или страны G7 совместно обеспечат кредит для Киева, а доходы от российских активов, которые преимущественно находятся в Европе, будут использованы для выплаты процентов по нему.

США сигнализировали, что размер кредита должен составлять 50 миллиардов долларов, но сумма еще не согласована.

В случае одобрения предложения Еврокомиссии правительства должны будут единогласно согласиться на изменение семилетнего бюджета ЕС, а Европарламент должен будет предоставить одобрение.

Некоторые эксперты опасаются, что российские активы могут быть возвращены Кремлю в рамках потенциального послевоенного урегулирования, а это означает, что необходимо будет немедленно найти альтернативные способы возврата кредита.

Сторонники Украины также обеспокоены тем, что правительство Венгрии, которое вскоре возглавит полугодовое ротационное председательство в Совете ЕС, может испортить переговоры из-за своей дружбы с Россией.

В начале этого года Венгрия одержала стратегическую победу, добившись гарантии того, что решение о замораживании российских средств будет единогласно возобновляться 27 странами ЕС каждые шесть месяцев. Это позволяет Будапешту потенциально перекрыть краны для Украины в любой момент.

В документе Еврокомиссии предлагается найти способ обойти это требование, чтобы придать кредиту большей предсказуемости.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настаивает на конфискации и передаче ей всех замороженных на Западе активов Российской Федерации.

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Темы: ЕСденьги
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