В Херсоне показали магазин, в который попал российский снаряд

Российские войска после обеда 5 июня атаковали магазин в Центральном районе Херсона.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: На видео – магазин в Центральном районе Херсона, который российские войска атаковали сегодня после обеда.

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Из-за прямого попадания российского снаряда в магазине разбита крыша и торговый зал".

У Херсоні показали магазин, у який влучив російський снаряд pic.twitter.com/m44LU2RPNW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 5, 2024

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Детали: По данным местных властей, обошлось без пострадавших.