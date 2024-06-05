В Херсоне показали магазин, в который попал российский снаряд
Среда, 5 июня 2024, 18:17
Российские войска после обеда 5 июня атаковали магазин в Центральном районе Херсона.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: На видео – магазин в Центральном районе Херсона, который российские войска атаковали сегодня после обеда.
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Из-за прямого попадания российского снаряда в магазине разбита крыша и торговый зал".
У Херсоні показали магазин, у який влучив російський снаряд pic.twitter.com/m44LU2RPNW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 5, 2024
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Детали: По данным местных властей, обошлось без пострадавших.