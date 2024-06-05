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В Херсоне показали магазин, в который попал российский снаряд

Татьяна ОлейникСреда, 5 июня 2024, 18:17
В Херсоне показали магазин, в который попал российский снаряд
Последствия российских обстрелов Херсона 5 июня. Скриншот с видео ова

Российские войска после обеда 5 июня атаковали магазин в Центральном районе Херсона.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: На видео – магазин в Центральном районе Херсона, который российские войска атаковали сегодня после обеда.

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Из-за прямого попадания российского снаряда в магазине разбита крыша и торговый зал".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По данным местных властей, обошлось без пострадавших.

Темы: Херсонобстрелвойна
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