Поврежденный ударами РФ лицей в Бородянке отремонтировали с ущербом в более чем 4 млн
Поврежденный в результате вражеских атак лицей в Бородянке Киевской области отремонтировали с ущербом в более чем 4 миллиона гривен - сообщено о подозрении экс-чиновнице Киевской ОГА.
Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Досудебным расследованием установлено, что в 2022 году между Киевской облгосадминистрацией и подрядной организацией был заключен договор о проведении ремонта учебного заведения в Бородянке, поврежденного в результате вооруженной агрессии.
Как выяснилось, подрядчик необоснованно завысил общую стоимость металлопластиковых окон и дверей, которые устанавливались, более чем на 7 млн гривен.
В то же время подозреваемая не провела анализ цен и подписала протокол согласования договорной цены. Согласно выводам экспертиз, размер нанесенного ущерба составляет более 4 млн гривен.
Следователи сообщили 52-летней киевлянке о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Согласно санкции статьи, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным источника УП, имя подозреваемой - Елена Ковнир. Полиция указывает, что она уже не занимает должность руководительницы отдела КОГА.
Сейчас правоохранители устанавливают причастность других лиц к совершению этого преступления.