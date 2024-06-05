Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Поврежденный ударами РФ лицей в Бородянке отремонтировали с ущербом в более чем 4 млн

Валентина РоманенкоСреда, 5 июня 2024, 18:16
Поврежденный ударами РФ лицей в Бородянке отремонтировали с ущербом в более чем 4 млн
фото полиции

Поврежденный в результате вражеских атак лицей в Бородянке Киевской области отремонтировали с ущербом в более чем 4 миллиона гривен - сообщено о подозрении экс-чиновнице Киевской ОГА.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Досудебным расследованием установлено, что в 2022 году между Киевской облгосадминистрацией и подрядной организацией был заключен договор о проведении ремонта учебного заведения в Бородянке, поврежденного в результате вооруженной агрессии.

Реклама:

Как выяснилось, подрядчик необоснованно завысил общую стоимость металлопластиковых окон и дверей, которые устанавливались, более чем на 7 млн гривен.

В то же время подозреваемая не провела анализ цен и подписала протокол согласования договорной цены. Согласно выводам экспертиз, размер нанесенного ущерба составляет более 4 млн гривен.

 

Следователи сообщили 52-летней киевлянке о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Согласно санкции статьи, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ВИДЕО ДНЯ

По данным источника УП, имя подозреваемой - Елена Ковнир. Полиция указывает, что она уже не занимает должность руководительницы отдела КОГА.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность других лиц к совершению этого преступления.

Темы: Киевская областькоррупциявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
Киевская область
В Киеве проведут военные учения: будут перемещать тяжелую технику и личный состав
На Киевщине и в столице из-за непогоды подтопления и падения деревьев
На Киевщине работала ПВО
Последние новости
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
02:13
Россия изгоняет австрийскую журналистку
Все новости...
Реклама:
Реклама: