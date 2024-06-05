Поврежденный ударами РФ лицей в Бородянке отремонтировали с ущербом в более чем 4 млн

Поврежденный в результате вражеских атак лицей в Бородянке Киевской области отремонтировали с ущербом в более чем 4 миллиона гривен - сообщено о подозрении экс-чиновнице Киевской ОГА.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Досудебным расследованием установлено, что в 2022 году между Киевской облгосадминистрацией и подрядной организацией был заключен договор о проведении ремонта учебного заведения в Бородянке, поврежденного в результате вооруженной агрессии.

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Как выяснилось, подрядчик необоснованно завысил общую стоимость металлопластиковых окон и дверей, которые устанавливались, более чем на 7 млн гривен.

В то же время подозреваемая не провела анализ цен и подписала протокол согласования договорной цены. Согласно выводам экспертиз, размер нанесенного ущерба составляет более 4 млн гривен.

Следователи сообщили 52-летней киевлянке о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Согласно санкции статьи, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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По данным источника УП, имя подозреваемой - Елена Ковнир. Полиция указывает, что она уже не занимает должность руководительницы отдела КОГА.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность других лиц к совершению этого преступления.