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Словацкий премьер Фицо обнародовал первое обращение после покушения

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 5 июня 2024, 18:49
Словацкий премьер Фицо обнародовал первое обращение после покушения
Роберт Фицо. фото из Facebook

Премьер Словакии Роберт Фицо, который в середине мая подвергся покушению, 5 июня опубликовал первое с тех пор обращение, где объявил о намерениях через несколько недель вернуться к работе.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В опубликованном в соцсети Facebook ролике Фицо заявил, что в него стрелял "активист словацкой оппозиции", и что сейчас премьер находится на домашнем лечении.

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"Если все пойдет по плану, я могу постепенно вернуться к работе в конце июня - начале июля", - заявил он.

Далее премьер Словакии сказал, что хочет проявить "прощение" в отношении стрелка и "не испытывает никакой ненависти к человеку, который стрелял". Он пообещал, что не будет подавать на него в суд и требовать у него компенсации.

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"Я прощаю его, пусть он сам разберется в своей голове, что он сделал и почему он это сделал. В конце концов, очевидно, что он был лишь посланцем зла, которое политически неуспешная и разочарованная оппозиция развязала до неуправляемых масштабов", – считает Фицо.

Предыстория:

  • Покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.
  • Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.
  • На прошлой неделе Фицо перевели на домашнее лечение.

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Темы: ФицоСловакия
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