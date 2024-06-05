Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ нанесла удар по рекреационной инфраструктуре Одесщины

Татьяна ОлейникСреда, 5 июня 2024, 18:55
Армия РФ нанесла удар по рекреационной инфраструктуре Одесщины
Фото - Одесская областная прокуратура

Российская армия 5 июня совершила ракетную атаку на Одесскую область, под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Источник: руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в комментарии "Суспільному"

Детали: По его словам, повреждена гражданская инфраструктура, связанная с отдыхом. Заведение не работало. Предварительно информации о травмированных или погибших нет.

Реклама:

Воздушная тревога в регионе была объявлена ​​в 16:57. Через несколько минут в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики из Крыма, следом за тем, что в направлении Одесщины движется скоростная цель. Около 17.00 в Одессе слышали взрыв.

Обновлено: В Одесской областной прокуратуре сообщили, что удар был по курортному поселку в Белгород-Днестровском районе.

Дословно: "По данным следствия, 05 июня около 17:00 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины. Враг попал по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе".

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: войнаОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
война
Изданию АР подтвердили первые удары Украины американским оружием по России
От обстрелов Никопольщины пострадали двое мужчин
В Волчанске пограничники взяли в плен оккупанта, который скрывался 21 день
Последние новости
06:27
В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: