Армия РФ нанесла удар по рекреационной инфраструктуре Одесщины

Российская армия 5 июня совершила ракетную атаку на Одесскую область, под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Источник: руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в комментарии "Суспільному"

Детали: По его словам, повреждена гражданская инфраструктура, связанная с отдыхом. Заведение не работало. Предварительно информации о травмированных или погибших нет.

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Воздушная тревога в регионе была объявлена ​​в 16:57. Через несколько минут в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики из Крыма, следом за тем, что в направлении Одесщины движется скоростная цель. Около 17.00 в Одессе слышали взрыв.

Обновлено: В Одесской областной прокуратуре сообщили, что удар был по курортному поселку в Белгород-Днестровском районе.

Дословно: "По данным следствия, 05 июня около 17:00 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины. Враг попал по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе".