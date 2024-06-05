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От обстрелов Никопольщины пострадали двое мужчин

Татьяна ОлейникСреда, 5 июня 2024, 19:16
От обстрелов Никопольщины пострадали двое мужчин
ФОТО СО СТРАНИЦЫ СЕРГИЯ ЛИСАКА

Российские войска 5 июня трижды обстреляли Никопольщину из артиллерии и 10 раз попали дронами-камикадзе. В результате этого пострадали двое мужчин.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно: "От ударов содрогались сам Никополь, Мировская и Покровская общины. Ранены двое мужчин - 24 и 48 лет. Они будут лечиться дома.

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Последствия обстрела Никопольского района 5 июня
ФОТО СО СТРАНИЦЫ СЕРГИЯ ЛИСАКА
 
Последствия обстрела Никопольского района 5 июня
ФОТО СО СТРАНИЦЫ СЕРГИЯ ЛИСАКА

Повреждены пятиэтажка, более полутора десятков частных домов, 4 хозяйственные постройки. Побит погрузчик, автобус, несколько авто. Две легковушки занялись, пожары спасатели потушили".

 
Последствия обстрела Никопольского района 5 июня
ФОТО СО СТРАНИЦЫ СЕРГИЯ ЛИСАКА

Детали: Кроме того, по данным ОВА, изуродованы админздание, библиотека, 2 магазина, столовая, религиозное учреждение, 4 не эксплуатировавшихся сооружения. А еще – теплица, гаражи, газопровод, линии электропередач.

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
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