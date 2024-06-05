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Изданию АР подтвердили первые удары Украины американским оружием по России

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 5 июня 2024, 19:42
Изданию АР подтвердили первые удары Украины американским оружием по России
HIMARS. ФОТО GETTY IMAFES

Украина уже использовала американское оружие для ударов по территории России после того, как США объявили о разрешении это делать.

Источник: чиновник одной из стран Запада на условиях анонимности в комментарии АР, пишет "Европейская правда"

Детали: Собеседник АР, который "не был уполномочен публично комментировать этот деликатный вопрос", не уточнил, где именно был нанесен удар американским оружием по России.

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Но, согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина поразила с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков, в 50 километрах от украинской границы.

Отмечается, что удар был нанесен в соответствии с недавно одобренными указаниями президента США Джо Байдена, который разрешил использовать американское оружие для ударов на территории России с целью защиты Харькова.

Темы: оружиевойнаСШАпомощь Украине
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