Генштаб: Покровское направление остается самым горячим, враг атаковал там 19 раз

Российские войска по состоянию на 19.30 5 июня атакуют по всей линии фронта, концентрируют усилия на Купянском и Покровском направлениях. Число атак за сутки на фронте возросло до 81.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "На Харьковском направлении российские захватчики сегодня пять раз пытались выбить наших воинов с позиций. Четыре вражеских атака украинские защитники успешно отбили, одна, в районе Волчанская, продолжается. Противник за сегодня потерял на направлении 114 человек живой силы. Украинские защитники уничтожили бронированную машину, пушку, семь БпЛА, шесть единиц спецтехники и четыре вражеских склада с боеприпасами.

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Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Чернещины – продолжаются боевые действия. В общем, захватчики нарастили количество штурмовых действий на Купянском направлении до 12. 10 атак уже отбиты. В настоящее время враг потерял 86 человек убитыми и ранеными, уничтожены три российских боевых бронированных машины и автомобиль".

Детали: На Лиманском направлении оккупанты провели 7 атак. В Серебрянском лесу продолжаются боевые действия в четырех локациях. Еще один бой идет у Невского.

Покровское направление остается самым горячим, по данным военных. Число вражеских атак возросло до 19. Активнее всего российские террористы продолжают давить в районе Сокола.

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На Ореховском направлении враг давит в районах Малой Токмачки и Щербаков – за сегодня отражены уже пять вражеских атак.