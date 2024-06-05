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СМИ: Во Франции задержан гражданин Украины и России со взрывчаткой в ​​отеле

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 5 июня 2024, 21:06
СМИ: Во Франции задержан гражданин Украины и России со взрывчаткой в ​​отеле
Фото - Getty Images

26-летнего гражданина Украины и России родом из Донбасса накануне, 4 июня, задержали в муниципалитет Руасси-ан-Франс на севере Франции по подозрению в "участии в террористической организации".

Источник: издание Le Journal du Dimanche и телеканал BFMTV, которые ссылаются на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Украинца, как утверждается, арестовали "в срочном порядке" после того, как он случайно взорвал перекись ацетона – взрывчатое вещество – при попытке создать самодельное взрывное устройство.

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Мужчину с ожогами сперва доставили в больницу, позже – взяли под стражу. В его комнате в отеле, расположенном недалеко от парижского аэропорта имени Шарля де Голля, во время обыска обнаружили "материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств", пишет BFMTV.

JDD также пишет, что правоохранители изъяли "деньги, несколько фальшивых паспортов и стрелковое оружие".

Дело передали в Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции и Генеральный директорат внутренней безопасности (разведывательной службы). По информации JDD, одна из версий заключается в том, что мужчина мог работать на спецслужбы России.

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Задержанному украинцу, по данным BFMTV, инкриминируют "участие в террористической преступной организации с целью подготовки преступлений против личности" и незаконное владение взрывчаткой для подготовки теракта.

Отметим, что это не первый случай вероятной попытки России использовать своих агентов во Франции.

Сейчас французская полиция проверяет, причастна ли Россия к провокации в минувшие выходные, когда возле Эйфелевой башни разместили пять гробов с надписями "Французские солдаты в Украине", отсылая к намерениям Парижа отправить туда инструкторов.

Темы: ФранцияРосcиявзрыв
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