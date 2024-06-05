Гуменюк перевели на должность, не связанную с коммуникацией с медиа

Наталью Гуменюк уволили с должности заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг" и перевели на должность, не связанную с взаимодействием с медиа.

Источник: независимые друг от друга собеседники "Украинской правды" в Минобороны и в военных кругах

Детали: Как объясняет УП источник: в связи с проведением организационных мероприятий полковник Наталья Гуменюк была назначена на низшую должность заместителя начальника Управления коммуникаций управления оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

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Прямая речь источника: "В дальнейшем Гуменюк перевели на другую должность, соответствующую ее профессиональной подготовке. Эта деятельность не связана со взаимодействием с медиа".

Обновлено: Позже Стратком ВСУ официально подтвердил эту информацию.

Что предшествовало: 5 июня стало известно, что бывшую спикера Сил обороны юга Наталью Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг".

ВИДЕО ДНЯ

18 апреля 2024 года более 150 медийщиков из Украины и из-за рубежа обратились в парламентский комитет по вопросам свободы слова с призывом об увольнении руководительницы коммуникаций Сил обороны юга Натальи Гуменюк.