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Суд штата Джорджия отложил рассмотрение дела о вмешательстве Трампа в выборы

Алена ИвашкивЧетверг, 6 июня 2024, 05:37
Суд штата Джорджия отложил рассмотрение дела о вмешательстве Трампа в выборы
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Дело о вмешательстве в выборы в штате Джорджия против Дональда Трампа и нескольких соответчиков официально приостановлено, пока рассматривается вопрос об отстранении окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис в апелляционном суде.

Источник: MSNBC

Детали: Приказ о приостановлении дела, изданный апелляционным судом штата в среду, появился после того, как ранее на этой неделе суд назначил ориентировочную дату слушания апелляции на октябрь. 

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Это означает, что до выборов судебный процесс по делу против вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии не состоится.

Предыстория:

  • Напомним, жюри присяжных 30 мая признало экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях. Суд назначил дату определения наказания на 11 июля, сам Трамп уже обещает обжаловать приговор.
  • Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.
  • Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.

Темы: ТрампСША
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