Авария поезда в Чехии: среди пассажиров, ехавших в Чоп, погибших нет − Укрзализныця

Укрзализныця сообщает, что среди погибших в аварии поезда в Чехии нет пассажиров прицепных вагонов, которые ехали в Чоп.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Ночью поезд Прага − Кошице (оператор − чешская частная компания RegioJet) на территории Чехии столкнулся с грузовым поездом. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие. При этом прицепные вагоны, в которых едут пассажиры RejioJet в Чоп, находятся внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет".

Реклама:

Детали: Укрзализныця отмечает, что держит контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками. Детали аварии уточняются.

"Также прогнозируется задержка поезда RegioJet Прага − Перемышль, с которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину.

Несмотря на форс-мажор на чешской территории, Укрзализныця работает над организацией перевозки пассажиров поездов, которые задержатся, к местам назначения. Следите за официальными каналами Укрзализныци", − говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: