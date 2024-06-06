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Авария поезда в Чехии: среди пассажиров, ехавших в Чоп, погибших нет − Укрзализныця

Ирина БалачукЧетверг, 6 июня 2024, 07:15
Авария поезда в Чехии: среди пассажиров, ехавших в Чоп, погибших нет − Укрзализныця
Скриншот из видео idnes.cz

Укрзализныця сообщает, что среди погибших в аварии поезда в Чехии нет пассажиров прицепных вагонов, которые ехали в Чоп.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Ночью поезд Прага − Кошице (оператор − чешская частная компания RegioJet) на территории Чехии столкнулся с грузовым поездом. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие. При этом прицепные вагоны, в которых едут пассажиры RejioJet в Чоп, находятся внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет".

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Детали: Укрзализныця отмечает, что держит контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками. Детали аварии уточняются.

"Также прогнозируется задержка поезда RegioJet Прага − Перемышль, с которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину.

Несмотря на форс-мажор на чешской территории, Укрзализныця работает над организацией перевозки пассажиров поездов, которые задержатся, к местам назначения. Следите за официальными каналами Укрзализныци", − говорится в сообщении. 

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Предыстория: 

  • В Чехии пассажирский поезд RegioJet 1021, следовавший в Чоп в Украине, столкнулся с грузовым поездом ČD Cargo: четыре человека погибли и десятки получили ранения.

Темы: УкрзализныцяЧехияавария
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