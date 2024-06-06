ВСУ уже обезвредили 515 тысяч оккупантов
Четверг, 6 июня 2024, 07:48
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 300 оккупантов, 22 танка и 40 российских ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 515 000 (+1 300) человек,
- танков − 7 828 (+22) ед,
- боевых бронированных машин − 15 076 (+40) ед,
- артиллерийских систем − 13 433 (+48) ед,
- РСЗО − 1 095 (+3) ед,
- средств ПВО − 831 (+1) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 846 (+41) ед,
- крылатых ракет − 2 270 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 18 360 (+63) ед,
- специальной техники − 2 230 (+7) ед.
Данные уточняются.