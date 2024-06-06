Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ уже обезвредили 515 тысяч оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 6 июня 2024, 07:48
ВСУ уже обезвредили 515 тысяч оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 300 оккупантов, 22 танка и 40 российских ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 515 000 (+1 300) человек,
  • танков − 7 828 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 076 (+40) ед,
  • артиллерийских систем − 13 433 (+48) ед,
  • РСЗО − 1 095 (+3) ед,
  • средств ПВО − 831 (+1) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 846 (+41) ед,
  • крылатых ракет − 2 270 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 18 360 (+63) ед,
  • специальной техники − 2 230 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
Росcия
Дрон атаковал нефтебазу в Белгородской области
В Ростовской области дроны дважды атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, возник масштабный пожар
Париж готовит ответ России из-за заявлений о французских инструкторах в Украине
Последние новости
06:27
В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: