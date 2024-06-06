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СБУ задержала любителя "рашизма", который шпионил за ВСУ в Волчанске

Алена МазуренкоЧетверг, 6 июня 2024, 10:37
СБУ задержала любителя рашизма, который шпионил за ВСУ в Волчанске
фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала информатора России, который шпионил за локациями украинских войск, обороняющих Волчанск на Харьковщине.

Источник: СБУ

Дословно: "Соратник агрессора отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, которые с воздуха прикрывают сухопутные подразделения Сил обороны.

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Также врага интересовали боевые позиции украинской аэроразведки и тяжелой артиллерии, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Разведданные нужны были рашистам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения на Харьковском направлении".

Детали: Чтобы выполнить задание россиян мужчина обходил территорию Волчанска и близлежащих поселков, где фиксировал геолокации украинских защитников.

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Он также выспрашивал нужную ему информацию у местных жителей во время разговоров на бытовые темы.

Затем мужчина по телефону докладывал полученные сведения российской спецслужбе.

СБУ задержала его в собственном доме.

По данным контрразведки СБУ, задержанный является идейным сторонником "рашизма", которого в 2023 году дистанционно завербовала военная разведка РФ.

К активной разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов он присоединился во время повторного вражеского наступления на Харьковщину.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Темы: Харьковская областьвойнаколлаборантышпионаж
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