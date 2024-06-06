СБУ задержала любителя "рашизма", который шпионил за ВСУ в Волчанске
Служба безопасности Украины задержала информатора России, который шпионил за локациями украинских войск, обороняющих Волчанск на Харьковщине.
Источник: СБУ
Дословно: "Соратник агрессора отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, которые с воздуха прикрывают сухопутные подразделения Сил обороны.
Также врага интересовали боевые позиции украинской аэроразведки и тяжелой артиллерии, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.
Разведданные нужны были рашистам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения на Харьковском направлении".
Детали: Чтобы выполнить задание россиян мужчина обходил территорию Волчанска и близлежащих поселков, где фиксировал геолокации украинских защитников.
Он также выспрашивал нужную ему информацию у местных жителей во время разговоров на бытовые темы.
Затем мужчина по телефону докладывал полученные сведения российской спецслужбе.
СБУ задержала его в собственном доме.
По данным контрразведки СБУ, задержанный является идейным сторонником "рашизма", которого в 2023 году дистанционно завербовала военная разведка РФ.
К активной разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов он присоединился во время повторного вражеского наступления на Харьковщину.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.