Морпехи взяли в плен группу российских штурмовиков в Волчанске
Четверг, 6 июня 2024, 10:37
Бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского захватили в плен группу российских военнослужащих в Волчанске Харьковской области.
Источник: пресс-служба 36 ОБрМП
Дословно: "В ходе молниеносной контратаки морпехов-белинковцев в Волчанске нашими воинами была взята в плен группа российских штурмовиков.
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Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев из российских застенков!".
Напомним: На Харьковском направлении продолжаются уличные бои в городе Волчанск. Силы обороны ежедневно отражают вражеские штурмы.