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Морпехи взяли в плен группу российских штурмовиков в Волчанске

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июня 2024, 10:37
Морпехи взяли в плен группу российских штурмовиков в Волчанске
ШЕВРОН 36 ОБРМП. ФОТО - "АРМІЯ INFORM"

Бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского захватили в плен группу российских военнослужащих в Волчанске Харьковской области.

Источник: пресс-служба 36 ОБрМП

Дословно: "В ходе молниеносной контратаки морпехов-белинковцев в Волчанске нашими воинами была взята в плен группа российских штурмовиков.

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Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев из российских застенков!".

Напомним: На Харьковском направлении продолжаются уличные бои в городе Волчанск. Силы обороны ежедневно отражают вражеские штурмы.

Темы: Харьковская областьвойна
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