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МИД Украины: В результате железнодорожной катастрофы в Чехии погибли две украинки

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 6 июня 2024, 11:20
МИД Украины: В результате железнодорожной катастрофы в Чехии погибли две украинки
фото: IDNES.CZ

В Министерстве иностранных дел сообщили, что из-за лобового столкновения поездов в Чехии, один из которых - пассажирский экспресс с прицепными вагонами в Чоп, погибли две гражданки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины

Детали: Министерство иностранных дел сообщило, что среди четырех погибших есть граждане Украины.

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"По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них – две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется", – рассказали в пресс-службе.

"Консульское должностное лицо консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами", – добавили в сообщении.

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что не получала информации об украинцах среди погибших и травмированных, а прицепные вагоны в Чоп ехали в середине поезда, тогда как больше всего пострадал первый вагон за локомотивом.

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По обновленной информации, пассажиров с травмами – 34, их доставили в больницы в Пардубице и Градеце Краловом. Чешские СМИ в настоящее время пишут о 27 госпитализированных, среди которых дети. Три человека – в тяжелом состоянии.

Напомним: Поздно вечером 5 июня в центре Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet 1021 с более чем 300 пассажирами, следовавшего на восток Словакии к границе с Украиной, и грузового поезда ČD Cargo.

Темы: ЧехияаварияМИД
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