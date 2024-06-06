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Генштаб: Напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

Анастасия ПроцЧетверг, 6 июня 2024, 11:53
Генштаб: Напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях
Иллюстративное фото: Getty Images

С начала суток 6 июня произошло 29 боевых столкновений. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Там украинские защитники отбили 4 российские атаки, шесть боестолкновений еще продолжаются. Также враг активизировался на Кураховском направлении в районах Парасковиевки и Красногоровки.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 10.30

Детали: На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не происходило.

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На Купянском направлении продолжается вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая.

С начала суток на Северском направлении враг атаковал один раз, в районе Белогоровки. В районе Клищеевки на Краматорском направлении штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отражены без успеха для противника, шесть боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

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Напряженная ситуация на Кураховском направлении, в районах Парасковиевки и Красногоровки, где в настоящее время продолжаются по два боестолкновения. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении с начала суток состоялось уже пять боестолкновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки отбиты без успеха для противника, продолжаются боевые действия в районе Урожайного.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении действия врага успеха не имели.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки атаковать в районе Крынок.

На остальных направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

Темы: Генштаб
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