Сийярто в России заявил, что поедет на Саммит мира в Швейцарии

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который сейчас находится на экономическом форуме в российском Санкт-Петербурге, объявил, что Венгрия примет участие в запланированном в Швейцарии Саммите мира.

Источник: Telex, "Европейская правда"

Детали: По словам Сийярто, Венгрия будет представлена на мероприятии на уровне министра иностранных дел, то есть поедет он сам.

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В то же время он вновь выразил разочарование тем, что Россию на саммит не пригласили.

"Мы считаем, что реальные результаты были бы достигнуты, если бы все были за столом переговоров. На этот раз это не так, но поскольку мы уважаем мирные усилия швейцарцев, мы примем участие на уровне министра иностранных дел", – сказал глава венгерского МИД.

Также, как отметил Сийярто, причиной его участия является то, что Венгрия выступает за мир и будет участвовать во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня.

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Ранее он заявлял, что Венгрия не приняла решение, будет ли участвовать в Саммите мира, поскольку не видит в нем смысла без приглашения РФ.

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