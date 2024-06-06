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Маршрутку охватило огнем: ГСЧС показали последствия дроновой атаки по Никополю

Ирина БалачукЧетверг, 6 июня 2024, 12:37
Маршрутку охватило огнем: ГСЧС показали последствия дроновой атаки по Никополю
Фото ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото и видео последствий российской атаки в Никополе − оккупанты попали дроном-камикадзе в маршрутку, в результате чего пострадали 4 человека.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Оккупанты дроном-камикадзе ударили по маршрутке в Никополе на Днепропетровщине. Возникло возгорание. Пострадали 4 человека, они получают медицинскую помощь в больнице".

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Детали: Сообщается, что спасатели оперативно потушили пожар.

 
Фото ГСЧС

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Темы: Никопольбеспилотникипожар
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