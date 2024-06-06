СНБО установил 400 коллаборантов, распространяющих пропаганду РФ на оккупированных территориях

Исследуя медиаландшафт на временно оккупированных территориях Украины, аналитики обнаружили целую сеть пророссийских телеграмм-каналов и СМИ, которые функционируют как отдельная экосистема, управляемая российским агрессором.

Источник: исследование "Медиаландшафт на ВОТ Украины", пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны

Детали: Заместитель секретаря СНБО Андрей Кононенко отметил, что аналитики провели титаническую работу по выявлению персоналий и организаций, задействованных в деструктивной информационной деятельности России и на временно оккупированных территориях Украины.

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Всего было выявлено около 400 физических и юридических лиц, которые привлечены к деструктивной информационной деятельности РФ на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что результаты исследования будут использованы по нескольким направлениям. Во-первых, выявленные физические и юридические лица, причастные к действиям оккупантов на оккупированных территориях Украины, будут дополнительно проверены правоохранительными органами.

"Если к ним до сих пор не были использованы ограничительные меры, к ним будут применены санкции или открыто уголовное преследование. Во-вторых, для нас важно, чтобы вся выявленная информация, все имеющиеся и скрытые связи стали публичными и доступными для общественности", - подчеркнул Кононенко.

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Исследование общественной организации Centre for Information Resilience и "Детектор медиа" было осуществлено с января по март 2024 года по заказу Аппарата СНБО Украины при поддержке фонда "Партнерство за сильную Украину", который финансируется правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Картирование и исследования проводили путем анализа открытых данных, в частности российских и пророссийских медиа и онлайн-ресурсов на ВОТ с фокусом на Telegram-каналы.

Дословно: "Количественный анализ свидетельствует о том, что пророссийские телеграм-каналы и СМИ, направленные на ВОТ, тесно связаны между собой и функционируют как отдельная экосистема, переплетаясь с другими российскими и пророссийскими СМИ и телеграм-каналами.

Исследователям удалось идентифицировать сеть пророссийских сайтов, ориентированных на оккупированные территории Украины, - выявлено 232 825 взаимосвязей между различными вебдоменами, а также сеть ориентированных на оккупированные территории Украины телеграмм-каналов".

Подробнее с материалами исследования можно ознакомиться здесь.