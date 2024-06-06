Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СНБО установил 400 коллаборантов, распространяющих пропаганду РФ на оккупированных территориях

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июня 2024, 12:41
СНБО установил 400 коллаборантов, распространяющих пропаганду РФ на оккупированных территориях
фото СНБО

Исследуя медиаландшафт на временно оккупированных территориях Украины, аналитики обнаружили целую сеть пророссийских телеграмм-каналов и СМИ, которые функционируют как отдельная экосистема, управляемая российским агрессором.

Источник: исследование "Медиаландшафт на ВОТ Украины", пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны

Детали: Заместитель секретаря СНБО Андрей Кононенко отметил, что аналитики провели титаническую работу по выявлению персоналий и организаций, задействованных в деструктивной информационной деятельности России и на временно оккупированных территориях Украины.

Реклама:

Всего было выявлено около 400 физических и юридических лиц, которые привлечены к деструктивной информационной деятельности РФ на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

 

Отмечается, что результаты исследования будут использованы по нескольким направлениям. Во-первых, выявленные физические и юридические лица, причастные к действиям оккупантов на оккупированных территориях Украины, будут дополнительно проверены правоохранительными органами.

"Если к ним до сих пор не были использованы ограничительные меры, к ним будут применены санкции или открыто уголовное преследование. Во-вторых, для нас важно, чтобы вся выявленная информация, все имеющиеся и скрытые связи стали публичными и доступными для общественности", - подчеркнул Кононенко.

ВИДЕО ДНЯ

Исследование общественной организации Centre for Information Resilience и "Детектор медиа" было осуществлено с января по март 2024 года по заказу Аппарата СНБО Украины при поддержке фонда "Партнерство за сильную Украину", который финансируется правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Картирование и исследования проводили путем анализа открытых данных, в частности российских и пророссийских медиа и онлайн-ресурсов на ВОТ с фокусом на Telegram-каналы.

Дословно: "Количественный анализ свидетельствует о том, что пророссийские телеграм-каналы и СМИ, направленные на ВОТ, тесно связаны между собой и функционируют как отдельная экосистема, переплетаясь с другими российскими и пророссийскими СМИ и телеграм-каналами.

Исследователям удалось идентифицировать сеть пророссийских сайтов, ориентированных на оккупированные территории Украины, - выявлено 232 825 взаимосвязей между различными вебдоменами, а также сеть ориентированных на оккупированные территории Украины телеграмм-каналов".

Подробнее с материалами исследования можно ознакомиться здесь.

Темы: СНБОпропагандаРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
СНБО
Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
Литвиненко: Угрозы нападения на Харьков нет
Литвиненко: СНБО разработает Украинскую доктрину
Последние новости
06:27
В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: