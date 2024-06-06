Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ближайшие дни в западных и центральных областях Украины ожидаются дожди и грозы

Александр ШумилинЧетверг, 6 июня 2024, 12:55
В ближайшие дни в западных и центральных областях Украины ожидаются дожди и грозы
Фото иллюстративное

В пятницу, 7 июня, в большинстве областей Украины без осадков, однако в западных, Винницкой и Житомирской областях днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Температура ночью в пятницу 12-17°, на юге и востоке Украины 18-21°, днем 23-28°, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 31°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 18-23°.

Реклама:

В Киеве в пятницу без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории Бориса Срезневского, в Киеве 7 июня самая высокая температура днем была 31,8° в 2000 г., самая низкая ночью 4,4° в 1925 г.

В субботу, 8 июня, в западных, северных и местами в центральных, днем и в южных областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град; на остальной территории без осадков.

ВИДЕО ДНЯ

Температура в южных, восточных областях и в Крыму ночью 17-22°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве в субботу кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
погода
Украинцев предупредили о грозах и шквалах: желтый уровень опасности
В польской Силезии – масштабные подтопления после сильных ливней
В ближайшие дни украинцев ждет жара, дожди и грозы с градом
Последние новости
06:27
В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: