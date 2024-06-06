В ближайшие дни в западных и центральных областях Украины ожидаются дожди и грозы

В пятницу, 7 июня, в большинстве областей Украины без осадков, однако в западных, Винницкой и Житомирской областях днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Температура ночью в пятницу 12-17°, на юге и востоке Украины 18-21°, днем 23-28°, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 31°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 18-23°.

Реклама:

В Киеве в пятницу без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории Бориса Срезневского, в Киеве 7 июня самая высокая температура днем была 31,8° в 2000 г., самая низкая ночью 4,4° в 1925 г.

В субботу, 8 июня, в западных, северных и местами в центральных, днем и в южных областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град; на остальной территории без осадков.

ВИДЕО ДНЯ

Температура в южных, восточных областях и в Крыму ночью 17-22°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве в субботу кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.