Россияне обстреляли Донецкую область: 1 погибшая, 3 раненых
Четверг, 6 июня 2024, 13:44
1 человек погиб и 3 получили ранения в результате российских обстрелов севера Донецкой области днем 6 июня.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь Филашкина: "В Часовом Яру погибла 59-летняя женщина, а мужчина пенсионного возраста получил ранения. В Зеленом Поле Ильиновской общины ранен человек и поврежден частный дом.
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Под артобстрел попал Нью-Йорк − там также известно об 1 раненом и 1 поврежденном доме".
Детали: Кроме того, по словам главы ОВА известно о поврежденном доме в Желанном Очеретинской общины.
Филашкин подчеркнул, что вся Донецкая область − это "сплошная горячая точка", и призвал местных жителей эвакуироваться.