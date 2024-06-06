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Россияне обстреляли Донецкую область: 1 погибшая, 3 раненых

Ирина БалачукЧетверг, 6 июня 2024, 13:44
Россияне обстреляли Донецкую область: 1 погибшая, 3 раненых
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

1 человек погиб и 3 получили ранения в результате российских обстрелов севера Донецкой области днем 6 июня.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "В Часовом Яру погибла 59-летняя женщина, а мужчина пенсионного возраста получил ранения. В Зеленом Поле Ильиновской общины ранен человек и поврежден частный дом.

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Под артобстрел попал Нью-Йорк − там также известно об 1 раненом и 1 поврежденном доме". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Детали: Кроме того, по словам главы ОВА известно о поврежденном доме в Желанном Очеретинской общины. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Филашкин подчеркнул, что вся Донецкая область − это "сплошная горячая точка", и призвал местных жителей эвакуироваться.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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